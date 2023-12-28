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Spor

Wolverhampton deplasmanda farklı kazandı

Wolverhampton, İngiltere Premier Lig'in 19. hafta mücadelesinde deplasmanda konuk olduğu Brentford'u 4-1 yendi.

28 Aralık 2023 Perşembe 01:01 - Güncelleme:
Wolverhampton deplasmanda farklı kazandı
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Premier Lig 19. hafta karşılaşmasında Wolverhampton deplasmanda konuk olduğu Brentford'u 4-1 mağlup etti.

PUAN TABLOSUNDAKİ YERLERİ

Brentford'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Mario Lemina, 14 ve 28. dakikalarda Hwang Hee-Chan ve 79. dakikada Jean-Ricner Bellegarde, Brentford'un tek golünü 16. dakikada Yoane Wissa kaydetti.

Wolverhampton bu galibiyetle puanını 25'e çıkartırken, Brentford ise 19 puanda kaldı.

HAFTAYAKİ RAKİPLERİ

Wolverhampton bir sonraki karşılaşmasında sahasında Everton'u ağırlarken, Brentford deplasmanda Crystal Palace'ye konuk olacak.

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