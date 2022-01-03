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Spor

Wolverhampton, deplasmanda Manchester United'ı tek golle yıktı

İngiltere Premier Lig'in 21. hafta mücadelesinde Wolverhampton, deplasmanda Manchester United'ı 1-0 mağlup etti.

3 Ocak 2022 Pazartesi 22:37 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 22:37
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Premier Lig'de 21. hafta karşılaşmasında Manchester United, Wolverhampton'ı konuk etti.

Old Trafford'da oynanan müsabaka, Wolverhampton'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü, 82. dakikada Joao Moutinho kaydetti.

Bu sonucun ardından Wolverhampton, son 3 maçta 2. galibiyetini aldı ve 28 puanla 8. sırada yer aldı. 7 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Manchester United, 31 puanla 7. sırada yer buldu.

Manchester United, gelecek hafta Aston Villa deplasmanına gidecek. Wolverhampton ise Southampton'ı ağırlayacak.

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