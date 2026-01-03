İSTANBUL 13°C / 12°C
Spor

Wolverhampton ilk galibiyetini aldı

Premier Lig'in 20. haftasında Wolverhampton, sahasında West Ham United'ı 3-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

3 Ocak 2026 Cumartesi 20:19
Wolverhampton ilk galibiyetini aldı
İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Wolverhampton, West Ham United'ı konuk etti.

Molineux Stadyumu'nda oynanan maçı Wolverhampton 3-0 kazandı.

Wolverhampton'a galibiyeti getiren golleri 4'te Jhon Arias, 31'de Hwang Hee-Chan(P) ve 41'de Matheus Mane kaydetti.

Premier Lig'de son sırada bulunan Wolverhampton, ligdeki ilk galibiyetini eski hocası Nuno Espirito Santo'ya karşı almış oldu.

Bu sonuçla birlikte Wolverhampton puanını 6'ya yükseltti. West Ham United ise 14 puanda kaldı.

Wolvehampton, ligin gelecek haftasında Everton deplasmanına gidecek. West Ham ise sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak.

