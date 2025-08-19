İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2025 Salı / 25 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,8901
  • EURO
    47,7908
  • ALTIN
    4386.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Wolverhampton, Jackson Tchatchoua'yı renklerine bağladı
Spor

Wolverhampton, Jackson Tchatchoua'yı renklerine bağladı

Premier Lig ekibi Wolverhampton, 23 yaşındaki genç sağ bek oyuncusu Jackson Tchatchoua'yı kadrosuna kattı.

AA19 Ağustos 2025 Salı 15:18 - Güncelleme:
Wolverhampton, Jackson Tchatchoua'yı renklerine bağladı
ABONE OL

İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton, İtalya'nın Hellas Verona takımından Jackson Tchatchoua'yı transfer etti.

Wolverhampton Kulübü, 23 yaşındaki Kamerunlu futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında, transferin 12,5 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Kariyerine Belçika'nın Charleroi takımında başlayan genç sağ bek, 2023'te Hellas Verona'ya imza attı.

Hellas Verona'da geçen sezon 37 maça çıkan Kamerunlu futbolcu, 2 gol kaydetti.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolverhampton, Tchatchoua'nın yanı sıra Jorgen Strand Larsen, Fer Lopez, Jhon Arias ve David Moller Wolfe'yi kadrosuna katarak 90 milyon avroya yakın bonservis harcaması yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Osmaniye'de deprem izleri: Berker Apartmanı yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.