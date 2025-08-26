Wolverhampton, Krejci transferini bitiriyor

Eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Premier Lig ekibi Wolverhampton, Girona forması giyen Çek stoper Ladislav Krejci'nin transferinde sona geldi.

Fabrizio Romano'nun aktardığına göre; oyuncunun kulübüyle yapılan pazarlıklarda anlaşma geçtiğimiz hafta sağlandı ve transfer bedeli 30 milyon euroyu aşıyor.

Romano duyurduğu transferde artık son aşamaya gelindiğini, Krejci'ye İngiltere'ye seyahat izni verildiğini ve kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçeceğini bildirdi.

Resmi açıklamanın sağlık kontrollerinin ardından kısa süre içinde yapılması bekleniyor.