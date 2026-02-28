İSTANBUL 8°C / 4°C
  Wolverhampton ligdeki ikinci galibiyetini Aston Villa'dan aldı
Wolverhampton ligdeki ikinci galibiyetini Aston Villa'dan aldı

Wolverhampton, Premier Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Aston Villa'yo 2-0 mağlup ederek ligdeki 2. galibiyetini elde etti.

28 Şubat 2026 Cumartesi 01:46
İngiltere Premier Lig'in 28. hafta maçında Wolverhampton ile Aston Villa karşı karşıya geldi.

Molineux Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Wolverhampton, 2-0'lık skorla kazandı.

Wolverhampton'a galibiyeti getiren golleri, 61'de Joao Gomes ile 90+8. dakikada Rodrigo Gomes kaydetti.

Aston Villa, son 5 haftada 4. kez puan kaybı yaşadı.

Bu sonucun ardından lig sonuncusu Wolverhampton, 13 puana yükseldi. Aston Villa, 51 puanda kaldı.

Aston Villa'da mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Tammy Abraham, 70. dakikada oyuna dahil oldu.

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Aston Villa, Chelsea'yi konuk edecek. Wolverhampton, Liverpool'u konuk edecek.

