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Spor

Wolverhampton, Pablo Sarabia'yı kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, Paris Saint-Germain'de forma giyen Pablo Sarabia'yı renklerine bağladı.

AA18 Ocak 2023 Çarşamba 00:44 - Güncelleme:
Wolverhampton, Pablo Sarabia'yı kadrosuna kattı
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Wolverhampton, İspanyol orta saha oyuncusu Pablo Sarabia'yı kadrosuna kattı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Paris Saint-Germain forması giyen 30 yaşındaki İspanyol futbolcuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Geçen sezon Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a kiralanan Sarabia, tüm kulvarlarda 45 maçta oynadı ve 21 gol attı.

PABLO SARABIA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Pablo Sarabia, bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla şu ana kadar 19 resmi maça çıktı ve bunların 6'sında ilk 11'de yer aldı. Toplam 626 dakika süre alan 30 yaşındaki İspanyol sağ kanat, skora etki edemedi.

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