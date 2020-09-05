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Spor

Wolverhampton, Porto'dan Fabio Silva'yı transfer etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, Porto forması giyen 18 yaşındaki forvet oyuncusu Fabio Silva'yı 35 milyon euro bedelle renklerine bağladı. İngiliz kulübü genç isimle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

AA05 Eylül 2020 Cumartesi 20:27 - Güncelleme: 05 Eylül 2020 Cumartesi 20:27
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Wolverhampton Kulübünden yapılan açıklamada, 18 yaşındaki Portekizli futbolcunun 5 yıllık sözleşmeyi imzaladığı duyuruldu.

İngiliz ekibinin, oyuncu için kulüp tarihindeki en yüksek bonservis bedelini ödeyeceği belirtildi.

İngiliz medyasında çıkan haberlerde, Wolverhampton'ın Silva için Porto'ya 35 milyon euro ödeyeceği iddia edildi.

Porto'nun ligde en genç sahaya çıkan ve gol atan oyuncusu olan Fabio Silva, Portekiz'in alt yaş milli takımlarında toplamda 37 maçta forma giyerken 17 kez ağları sarstı.

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