Wolverhampton Premier Lig'e veda etti

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Crystal Palace ile West Ham United karşı karşıya geldi.
Selhurst Park'ta oynanan mücadele golsüz beraberlikle tamamlandı.
Bu skorla beraber, ev sahibi ekip haftayı 43 puanla 13. sırada tamamladı. West Ham ise, 17.sırada 33 puanla haftayı kapattı.
WOLVERHAMPTON KÜME DÜŞTÜ
Bu sonucun ardından ligin son sırasında yer alan Wolverhampton, Premier Lig'in bitimine 5 hafta kala küme düşmüş oldu.
Sarı-siyahlı ekip, 2017-18 sezonun ardından ilk defa önümüzdeki sene İngiltere Championship'te mücadele edecek.