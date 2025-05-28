İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mayıs 2025 Perşembe / 2 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,1155
  • EURO
    44,3686
  • ALTIN
    4133.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Wolverhampton, Sarabia ile yollarını ayırdı
Spor

Wolverhampton, Sarabia ile yollarını ayırdı

Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, İspanyol futbolcusu Pablo Sarabia ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber Merkezi28 Mayıs 2025 Çarşamba 23:40 - Güncelleme:
Wolverhampton, Sarabia ile yollarını ayırdı
ABONE OL

Teknik direktörlüğünü Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira'nın yaptığı Wolverhampton'da, İspanyol kanat hücumcusu Pablo Sarabia ile yolların ayrılacağı duyuruldu.

Premier Lig kulübünden yapılan açıklamada, muvakelesi 30 Haziran'da tamamlanacak olan Sarabia'nın sözleşmesi sona erdiğinde takımdan ayrılacağı belirtilerek "Çabaların ve katkıların için teşekkür ederiz, sana ve ailene gelecekte en iyisini dileriz" ifadelerine yer verildi.

33 yaşındaki oyuncu, bu sezon 28 maçta forma giydi ve Wolverhampton'a 3 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'nin gökyüzündeki vurucu gücü! Türk F-16'ları işte böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.