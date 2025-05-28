Wolverhampton, Sarabia ile yollarını ayırdı

Teknik direktörlüğünü Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira'nın yaptığı Wolverhampton'da, İspanyol kanat hücumcusu Pablo Sarabia ile yolların ayrılacağı duyuruldu.

Premier Lig kulübünden yapılan açıklamada, muvakelesi 30 Haziran'da tamamlanacak olan Sarabia'nın sözleşmesi sona erdiğinde takımdan ayrılacağı belirtilerek "Çabaların ve katkıların için teşekkür ederiz, sana ve ailene gelecekte en iyisini dileriz" ifadelerine yer verildi.

33 yaşındaki oyuncu, bu sezon 28 maçta forma giydi ve Wolverhampton'a 3 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.