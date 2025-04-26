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Spor

Wolverhampton seriyi bozmadı

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Wolverhampton, sahasında Leicester City ile karşı karşıya geldi. Molineux Ground'da oynanan maçı Wolverhampton, 3-0'lık net skorla kazandı. Vitor Pereira'nın ekibi Wolverhampton, bu galibiyetle birlikte Premier Lig'deki galibiyet serisini altı maça çıkardı.

Haber Merkezi26 Nisan 2025 Cumartesi 20:46 - Güncelleme:
Wolverhampton seriyi bozmadı
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İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Wolverhampton, sahasında Leicester City ile karşı karşıya geldi. Molineux Ground'da oynanan maçı Wolverhampton, 3-0'lık net skorla kazandı.

Wolverhampton'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Matheus Cunha, 56. dakikada Jörgen Strand Larsen ve 85. dakikada Rodrigo Martins Gomes attı.

Leicester City'de Jamie Vardy, 72. dakikada penaltıyı değerlendiremedi.

Vitor Pereira'nın ekibi Wolverhampton, bu galibiyetle birlikte Premier Lig'deki galibiyet serisini altı maça çıkardı.

Bu sonucun ardından Wolverhampton, 41 puana yükseldi. Premier Lig'den düşmesi daha önce kesinleşen Leicester City, 18 puanda kaldı.

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Wolverhampton, Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak. Leicester City, sahasında Southampton ile karşılaşacak.

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