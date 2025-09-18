İSTANBUL 25°C / 17°C
Wolverhampton, Vitor Pereira ile 3 yıl uzattı

Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

18 Eylül 2025 Perşembe 23:11
İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton, teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesini uzattı.

Kulübün açıklamasında, 57 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Pereira, Wolverhampton'ın teknik direktörü olmaktan gurur duyduğunu belirterek "Bu benim için bir onur. Bana dünyanın en iyi ligi olan Premier Lig'e gelme şansı veren kulüp burası. Buradaki insanlar beni ailenin bir üyesi olarak benimsedi, ben ve ekibim şehirde, taraftarlar arasında kendimizi çok iyi hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Wolverhampton, Premier Lig tablosunda 4 maçın ardından 0 puanla son sırada yer alıyor.

