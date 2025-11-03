Eski Liverpool teknik direktörü Brendan Rodgers, Wolves'un yeni teknik direktörü olmak için en güçlü aday olarak gösteriliyor.

Rodgers'ın, görevine son verilen Vitor Pereira'nın yerini alması bekleniyor. Portekizli çalıştırıcı, takımın bu hafta sonu Fulham karşısında aldığı 3-0'lık ağır yenilginin ardından görevden alınmıştı. Bu mağlubiyetle birlikte Wolves, ligde oynadığı ilk 10 maçta da galibiyet yüzü görememiş oldu.

Haftalardır geleceği tartışma konusu olan Vitor Pereira, Fulham karşısında alınan 3-0'lık yenilginin ardından pazar günü görevden alındı. Wolves, 2025-26 sezonundaki ilk 10 maçında da galibiyet alamazken, yalnızca iki puanla ligin son sırasında yer alıyor.

Geçen sezon takımı küme düşmekten kurtaran Pereira, eylül ayında kulüple üç yıllık yeni bir sözleşme imzalamıştı; ancak bu sözleşmeden yalnızca iki ay sonra görevine son verildi.

Fulham yenilgisinin ardından konuşan Pereira, şunları söylemişti: "Bugün hayal kırıklığı yaşıyorum. Ne kendi performansımızla ne de genel olarak yaptıklarımızla gurur duyuyorum. Nedenini tam olarak bilmiyorum; belki de Chelsea maçında son dakikaya kadar verdiğimiz mücadelenin ardından mental olarak çok enerji harcadık. Ama bugün bizim için taktiksel, teknik ve fiziksel açıdan çok zor bir maçtı. Belki de oynadığımız en kötü maçlardan biriydi. 11'e 11 oynarken bile hareketlilik, hücum dinamizmi ve pres enerjisi yoktu. Beşinci dakikadan itibaren bugün bir şeylerin eksik olduğunu hissetmeye başladım. O ana kadar maç dengedeydi, çünkü rakip de çok iyi oynamıyordu. Ancak golü yedikten sonra bir şeyler yapmaya çalıştık ama seviyemizin altındaydık. Kırmızı karttan sonra ise işimiz tamamen zorlaştı."