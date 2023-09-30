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Spor

Wolverhampton'dan Manchester City'e soğuk duş!

İngiltere Premier Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Manchester City, deplasmanda Wolverhampton'a 2-1 mağlup oldu.

30 Eylül 2023 Cumartesi 19:00 - Güncelleme:
Wolverhampton'dan Manchester City'e soğuk duş!
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Premier Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Wolverhampton ile Manchester City karşı karşıya geldi. Molineux Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Wolverhampton 2-1 kazandı.

Wolverhampton'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Ruben Dias (K.K) ve 66. dakikada Hee-Chan Hwang kaydetti. City'nin tek golünü 58. dakikada Julian Alvarez kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Manchester City 18 puanda kalırken, Wolverhampton 7 puana yükseldi.

Wolverhampton önümüzdeki hafta sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak. Manchester City ise zorlu Arsenal deplasmanına gidecek.

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