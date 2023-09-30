Wolverhampton'dan Manchester City'e soğuk duş!

Premier Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Wolverhampton ile Manchester City karşı karşıya geldi. Molineux Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Wolverhampton 2-1 kazandı.
Wolverhampton'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Ruben Dias (K.K) ve 66. dakikada Hee-Chan Hwang kaydetti. City'nin tek golünü 58. dakikada Julian Alvarez kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Manchester City 18 puanda kalırken, Wolverhampton 7 puana yükseldi.
Wolverhampton önümüzdeki hafta sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak. Manchester City ise zorlu Arsenal deplasmanına gidecek.