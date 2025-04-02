Wolverhampton'dan üst üste 2. galibiyet

Premier Lig'in 30. haftasında Vitor Pereira yönetimindeki Wolverhampton, West Ham'ı konuk etti.

Molineux Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.

Wolverhampton'a galibiyeti getiren golü, 21. dakikada Jorgen Strand Larsen kaydetti.

Bu sonuçla birlikte üst üste 2. galibiyetini alan Wolverhampton, puanını 29'a yükseltti. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan West Ham ise 34 puanda kaldı.

Premier Lig'de bir sonraki hafta Wolverhampton, deplasmanda Ipswich Town ile karşılaşacak. West Ham ise Bournemouth'u konuk edecek.