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Spor

Wolverhampton'dan üst üste 2. galibiyet

Vitor Pereira yönetiminde Premier Lig'in 30. haftasında sahasında West Ham'ı konuk eden Wolverhampton rakibini 1-0'lık skorla yenerek üst üste 2. galibiyetini aldı.

HABER MERKEZİ2 Nisan 2025 Çarşamba 09:41 - Güncelleme:
Wolverhampton'dan üst üste 2. galibiyet
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Premier Lig'in 30. haftasında Vitor Pereira yönetimindeki Wolverhampton, West Ham'ı konuk etti.

Molineux Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.

Wolverhampton'a galibiyeti getiren golü, 21. dakikada Jorgen Strand Larsen kaydetti.

Bu sonuçla birlikte üst üste 2. galibiyetini alan Wolverhampton, puanını 29'a yükseltti. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan West Ham ise 34 puanda kaldı.

Premier Lig'de bir sonraki hafta Wolverhampton, deplasmanda Ipswich Town ile karşılaşacak. West Ham ise Bournemouth'u konuk edecek.

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