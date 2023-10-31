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Spor

Wolverhampton'ı cezadan kurtaran servet değerinde satışlar!

Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers, alacağı olası puan silme cezasını önlemek için 160 milyon Euro değerinde satış yaparak yaptırımdan kurtuldu.

31 Ekim 2023 Salı 17:09 - Güncelleme:
Wolverhampton'ı cezadan kurtaran servet değerinde satışlar!
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The Telegraph'ta yer alan habere göre; Wolves, Premier Lig yönetimi tarafından belirlenen Kar Ve Sürdürülebilirlik Kuralları (eski adıyla Finansal Fair Play) ihlal ettiği gerekçesiyle yaptırım tehdidini savuşturmak için son hız harekete geçti ve 17 oyuncusunu sattı.

Wolves Kulüüb, bu yaz 100 milyon euro'nun üzerinde transfer karı elde etti. Ruben Neves, Raul Jimenesz, Nathan Collins, Conor Coady ve Matheus Nunes gibi oyuncuları yüksek miktarlardan sattı. Wolves, bu transfer karını elde edemeseydi 1 puanı silinecekti.

Oyuncu satışları sonrası Premier Lig yönetiminden onay alan Wolves, daha fazla ayrılık olmayacağını taahhüt etti.

Wolves'un satışları

Matheus Cunha: 62 milyon euro

Ruben Neves: 55 milyon euro

Nathan Collins: 26.85 milyon euro

Conor Coady. 8.7 milyon euro

Raul Jimenez: 6.4 milyon euro

Ryan Giles: 5.85 milyon euro

Daniel Podence: 1.5 milyon euro

Hayao Kawabe: 1.5 milyon euro

Matija Sarkic: 1.4 milyon euro

SATIŞLARA RAĞMEN İYİ DURUMDA

Wolves, tüm bu satışlara karşın ligde 5 maçlık bir yenilmezlik serisi yakalayarak 10 haftada 12 puan topladı ve 12. sıraya kadar çıktı.

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