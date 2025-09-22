Wolves'te Vitor Pereira'nın suyu ısınıyor

Wolves, Leeds karşısında 3-1 mağlup oldu; forvet Jorgen Strand Larsen, takımın zihniyetini ve basit pas hatalarını hedef aldı.

Wolves, Premier League'de üst üste beşinci yenilgisini alarak puan tablosunun alt sıralarına demir attı. Maçta erken öne geçen taraf olsa da Leeds United, Dominic Calvert-Lewin, Anton Stach ve Noah Okafor'un golleriyle devre arasında 3-1 üstünlüğü ele geçirdi. Maç sonrası takımın forveti Jorgen Strand Larsen, saha içindeki hatalara ve takımın genel zihniyetine dair sert sözler sarf etti. Pereira'nın bu hafta üç yıllık yeni sözleşme imzalaması kulüp içinde çelişkili bir atmosfer yaratırken, taraftarlar maçın sonuna doğru başkan Fosun'u istifaya çağırdı.

Strand Larsen maçın ardından, "Şu anda gerçekten zor bir durumdayız. 1-0 öndeydik ve bugün yediğimiz golleri yememeliyiz. Yediğimiz goller kolay ortalardı ve pas hatalarımız vardı. Bu bizi öldürüyor ve oyuna gelmek isteyen insanları da öldürüyor. Bu oyuncuların zihniyetiyle ilgili ve daha iyisini yapmamız gerekiyor. Uzun bir sezon olacak" diyerek takım içindeki rahatsızlığını açıkça dile getirdi. Forvet oyuncusunun sözleri, hem saha içi performans hem de oyuncular arasındaki iletişim eksikliğine işaret etti.

Teknik direktör Vitor Pereira ise oyuncularını savunarak, "Zihinsel olarak kolay hatalar yapmamamız için bize güven verecek bir sonuca ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bazen bir sonuç her şeyi değiştirebilir. En iyi 11'i bulmaya çalışıyorum. Takımımızdaki dengeyi bulmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı. Pereira'nın sözleşme uzatma kararı, yönetim ile teknik ekip arasındaki güveni göstermesine rağmen, saha sonuçları bu güveni hemen sağlamıyor.

TARAFTAR TEPKİSİ VE KULÜP ATMOSFERİ

Maç boyunca bazı taraftarlar, özellikle ikinci yarıda takımın performansından dolayı tepki gösterdi ve maçın bitiminde Molineux etrafında boş koltukların görünmesi dikkat çekti. Taraftarların başkanlığa yönelik tepkileri, kulübün saha dışındaki kararları ve sportif sonuçlar arasındaki gerilimi artırdı. Newcastle'ın yaz döneminde ilgilendiği iddia edilen Strand Larsen'in beş yıllık sözleşme imzalaması, oyuncunun kulüpte kalıcı rol arayışı içinde olduğunu gösteriyor; ancak saha içindeki bu tür açıklamalar, transfer söylentileri ve geleceğe dair spekülasyonları körükleyebilir.

MAÇIN ETKİLERİ VE GELECEK ADIMLAR

Wolves'un aldığı ardışık yenilgiler, takımın ligdeki konumunu zora sokarken, teknik ekip ve oyuncular arasında acil düzeltme ihtiyacını doğuruyor. Basit pas hataları ve savunmada verilen boşluklar, rakiplere gol fırsatları sunarken, takımın mental dayanıklılığı üzerine çalışılması gerektiğini işaret ediyor. Pereira'nın ideal 11'ini bulma çabası ve antrenmanlarda yapılacak mental ve taktiksel çalışmalar önümüzdeki haftalarda sonuçlara yansıyabilir. Kulüp yönetiminin ise taraftar memnuniyetsizliğini azaltmak için saha içi performansı iyileştirecek somut adımlar atması bekleniyor.