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Spor

Wout Weghorst, Ajax'ı zafere taşıdı

Eredivisie'de Ajax, Wout Weghorst'ın iki gol attığı maçta Heracles'i 4-3 mağlup etti. Ajax ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça yükseltti.

20 Ekim 2024 Pazar 18:37 - Güncelleme:
Wout Weghorst, Ajax'ı zafere taşıdı
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Hollanda Ligi'nde Ajax, iki kez geriye düştüğü maçı 4-3 kazanarak yenilmezlik serisini sürdürdü.

Ev sahibi Heracles, Luka Kulenovic'in 12. dakikadaki golüyle öne geçti. Ajax, 25'te Davy Klaassen'le yanıt verirken Mario Engels bu golden 3 dakika sonra Heracles'i yeniden öne geçirdi.

Maçın 34. dakikasında Ajax, Bertrand Traore'yle skora bir kez daha dengeyi getirdi ve devre 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

WEGHORST GALİBİYETE TAŞIDI

Karşılaşmanın ikinci yarısının ilk bölümü golsüz geçilirken Wout Weghorst 63'te Ajax'ı öne geçirdi ve skoru 3-2 yaptı.

Heracles, ilk golün sahibi Luka Kulenovic'le 76'da 3-3'lük eşitliği yakalarken Ajax, Wout Weghorst'un 82'de penaltıdan kaydettiği golle öne geçti.

Ajax, sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrılıp puanını 16 yaptı. 2 maçı eksik olana Francesco Farioli'nin ekibi ligde üst üste üçüncü galibiyetini alıp yenilmezlik serisini 5 maça taşıdı. Heracles ise 9 puanda kalırken üst üste ikinci kez kaybetti.

  • Ajax galibiyet
  • Wout Weghorst
  • Eredivisie maçı

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