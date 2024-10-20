Wout Weghorst, Ajax'ı zafere taşıdı

Hollanda Ligi'nde Ajax, iki kez geriye düştüğü maçı 4-3 kazanarak yenilmezlik serisini sürdürdü.

Ev sahibi Heracles, Luka Kulenovic'in 12. dakikadaki golüyle öne geçti. Ajax, 25'te Davy Klaassen'le yanıt verirken Mario Engels bu golden 3 dakika sonra Heracles'i yeniden öne geçirdi.

Maçın 34. dakikasında Ajax, Bertrand Traore'yle skora bir kez daha dengeyi getirdi ve devre 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

WEGHORST GALİBİYETE TAŞIDI

Karşılaşmanın ikinci yarısının ilk bölümü golsüz geçilirken Wout Weghorst 63'te Ajax'ı öne geçirdi ve skoru 3-2 yaptı.

Heracles, ilk golün sahibi Luka Kulenovic'le 76'da 3-3'lük eşitliği yakalarken Ajax, Wout Weghorst'un 82'de penaltıdan kaydettiği golle öne geçti.

Ajax, sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrılıp puanını 16 yaptı. 2 maçı eksik olana Francesco Farioli'nin ekibi ligde üst üste üçüncü galibiyetini alıp yenilmezlik serisini 5 maça taşıdı. Heracles ise 9 puanda kalırken üst üste ikinci kez kaybetti.