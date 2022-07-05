Wout Weghorst: Çok mutlu ve memnunum

Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, siyah-beyazlı takıma transfer sürecinin uzun sürdüğünü ancak geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan röportajında Hollandalı golcü, "Çok mutlu ve memnunum. Biraz zaman aldı ama buna değdi. Her şey çok güzel gidiyor." diye konuştu.

Taraftarın ilgisinin karar vermesinde etkili olduğuna değinen Weghorst, "Taraftarlar sürekli bana mesaj gönderdiler. Hollanda'daki evime atkı ve formalar geldi. Burada istendiğimi ve özel hissedebileceğimi gösterdiler, kararımda da ciddi etkili oldular." ifadelerini kullandı.

Weghorst, siyah-beyazlı takımda 10 numaralı formayı giyeceğini kaydetti.