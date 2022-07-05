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Spor

Wout Weghorst: Çok mutlu ve memnunum

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

AA5 Temmuz 2022 Salı 22:42 - Güncelleme:
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Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, siyah-beyazlı takıma transfer sürecinin uzun sürdüğünü ancak geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan röportajında Hollandalı golcü, "Çok mutlu ve memnunum. Biraz zaman aldı ama buna değdi. Her şey çok güzel gidiyor." diye konuştu.

Taraftarın ilgisinin karar vermesinde etkili olduğuna değinen Weghorst, "Taraftarlar sürekli bana mesaj gönderdiler. Hollanda'daki evime atkı ve formalar geldi. Burada istendiğimi ve özel hissedebileceğimi gösterdiler, kararımda da ciddi etkili oldular." ifadelerini kullandı.

Weghorst, siyah-beyazlı takımda 10 numaralı formayı giyeceğini kaydetti.

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