İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2025 Cumartesi / 26 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6878
  • EURO
    37,4911
  • ALTIN
    3178.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Wout Weghorst resmen dönüyor! Süper Lig devi transferi bitiriyor
Spor

Wout Weghorst resmen dönüyor! Süper Lig devi transferi bitiriyor

Ajax forması giyen Wout Weghorst için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde Türk takımlarının transfer listesinde olan Hollandalı tecrübeli golcü, 3 sezonluk aranın ardından Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. Avrupa kulüplerini de peşine takan yıldız futbolcu Süper Lig devine imzayı atıyor. İşte Wout Weghorst haberinin detayları...

Adem Dayanır25 Ocak 2025 Cumartesi 10:53 - Güncelleme:
Wout Weghorst resmen dönüyor! Süper Lig devi transferi bitiriyor
ABONE OL

Hollanda Milli Takımı ve Ajax forması giyen Wout Weghorst için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Bir dönem Beşiktaş forması da giyen ve Hollanda ekibi ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan yıldız golcü, tekrardan Süper Lig'e dönüyor.

WEGHOSRT, AVRUPANIN RADARINDA

Avrupa takımları Beşiktaş'ta sergilediği performans sonrası adından sıkça söz ettiren ve kariyerini Ajax'ta sürdüren Wout Weghorst'un durumunu yakından takip ediyor. Belçika'dan Club Brugge ve Hollanda'dan Twente, 32 yaşındaki oyuncu ile ilgileniyor.

WOUT WEGHORST İÇİN GALATASARAY İDDİASI

Hollanda basınında yer alan habere göre Ajax forması giyen Wout Weghorst, tekrardan Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. Süper Lig'de ve Avrupa'da başarı kovalayan Galatasaray, Mauro Icardi'nin sakatlığının devam etmesi ve Michy Batshuayi'nin ise formsuzluğu sonrası Victor Osimhen'in hücum hattında tek kalmasıyla takviye yapma kararı aldı.

Sarı kırmızılıların, bir dönem Beşiktaş forması da giyen 32 yaşındaki golcü futbolcu Wout Weghorst'u kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Haberde ayrıca Hollandalı yıldızın Beşiktaş'ın gündeminde olduğu da ifade edildi.

WEGHORST'TAN 8 GOLE KATKI

Ajax formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 23 maça çıkan Wout Weghorst, 961 dakika süre aldı. Deneyimli santrafor bu maçlarda 7 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

StarGazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.