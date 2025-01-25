Hollanda Milli Takımı ve Ajax forması giyen Wout Weghorst için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Bir dönem Beşiktaş forması da giyen ve Hollanda ekibi ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan yıldız golcü, tekrardan Süper Lig'e dönüyor.

WEGHOSRT, AVRUPANIN RADARINDA

Avrupa takımları Beşiktaş'ta sergilediği performans sonrası adından sıkça söz ettiren ve kariyerini Ajax'ta sürdüren Wout Weghorst'un durumunu yakından takip ediyor. Belçika'dan Club Brugge ve Hollanda'dan Twente, 32 yaşındaki oyuncu ile ilgileniyor.

WOUT WEGHORST İÇİN GALATASARAY İDDİASI

Hollanda basınında yer alan habere göre Ajax forması giyen Wout Weghorst, tekrardan Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. Süper Lig'de ve Avrupa'da başarı kovalayan Galatasaray, Mauro Icardi'nin sakatlığının devam etmesi ve Michy Batshuayi'nin ise formsuzluğu sonrası Victor Osimhen'in hücum hattında tek kalmasıyla takviye yapma kararı aldı.

Sarı kırmızılıların, bir dönem Beşiktaş forması da giyen 32 yaşındaki golcü futbolcu Wout Weghorst'u kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Haberde ayrıca Hollandalı yıldızın Beşiktaş'ın gündeminde olduğu da ifade edildi.

WEGHORST'TAN 8 GOLE KATKI

Ajax formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 23 maça çıkan Wout Weghorst, 961 dakika süre aldı. Deneyimli santrafor bu maçlarda 7 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.