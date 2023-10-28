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Spor

Wout Weghorst, Stuttgart'ın serisini bitirdi

Bundesliga 9. hafta karşılaşmasında Hoffenheim, Weghorst'un da gol attığı karşılaşmada Stuttgart'ı 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Stuttgart'ın 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

28 Ekim 2023 Cumartesi 18:55 - Güncelleme:
Wout Weghorst, Stuttgart'ın serisini bitirdi
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Bundesliga 9. hafta karşılaşmasında Stuttgart ile Hoffenheim karşı karşıya geldi. MHP Arena'da oynanan karşılaşmayı Hoffenheim 3-2 kazandı.

Hoffenheim'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Grischia Prömel, 21. dakikada penaltıdan Wout Weghorst ve 66. dakikada Robert Skov kaydetti.

Stuttgart'ın golleriyse 61. dakikada Chris Führich ile 73. dakikada Deniz Undav'dan geldi.

Ev sahibi ekipte Deniz Undav, maçın 30. dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Karşılaşmada Hoffenheim forması giyen milli oyuncumuz Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Bu sonuçla birlikte 6 maçlık galibiyet serisi sona eren Stuttgart 21 puanda kaldı. Hoffenheim ise bu galibiyetin ardından puanını 18'e çıkardı.

Stuttgart, önümüzdeki hafta Heidenheim deplasmanına gidecek. Hoffenheim sahasında Bayer Leverkusen'i ağırlayacak.

  • hakem kararı
  • Stuttgart yenilgi
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