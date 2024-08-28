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Spor

Wout Weghorst ülkesine dönüyor

Transfer döneminde adı sık sık Türk kulüpleriyle anılan Hollandalı santrfor Wout Weghorst, ülkesinin takımlarından Ajax'a transfer olmaya hazırlanıyor.

28 Ağustos 2024 Çarşamba 16:42 - Güncelleme:
Wout Weghorst ülkesine dönüyor
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Burnley'de kadroda düşünülmeyen Wout Weghorst, yeniden Eredivisie'de forma giymeye hazırlanıyor.

De Telegraaf'ta yer alan habere göre; Ajax ve Burnley, Weghorts'un transferi için anlaşmaya vardı.

Haberde, Weghorst'un bugün sağlık kontrollerinden geçeceği ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı ifade edildi.

Hollandalı golcünün ismi sık sık Beşiktaş ve Trabzonspor'la da anılıyordu.

HOLLANDA'YA YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Wout Weghorst, geçtiğimiz haftalarda Hollanda'ya geri dönmenin kendisi için seçeneklerden biri olduğunu açıklamıştı: "Benim için genel olarak transfer paketinin uygun olması gerekiyor. Ailece çok fazla seyahat ediyoruz. Bizim için kalıcı bir yer arıyorum. Bu yüzden Hollanda kesinlikle bir seçenek. Ajax, Hollanda'nın en büyük kulübü. Fazla söze gerek yok."

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