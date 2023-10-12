Wout Weghorst'tan Beşiktaş itirafı!

Dünya Kupası performansını değerlendiren Hollandalı oyuncu, "Dünya Kupası'nda oynamak benim için çılgınca bir durumdu. Arjantin'e penaltılarda kaybetsek bile çok önemli bir andı benim için. 2-0 gerideyken oyuna girmiştim ama her şey benim için çok iyi gitmişti." ifadelerini kullandı.

MESSI'YE KIRGIN MI?

Lionel Messi ile yaşadıkları tartışmaya değinen yıldız oyuncu, "Sahaya çıktığım zaman karşımda kimin olduğunu umursamam. Maç sonu ona elimi uzattım ama o kabul etmedi. Sonra birden tepki göstermeye başladı. Bu benim için bir sorun değil. Bu kadar büyük bir oyuncunun bana kızmasını bir iltifat olarak görüyorum." şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ İTİRAFI!

Beşiktaş dönemiyle ilgili de konuşan Weghorst, "Birçok deneyim yaşadım. Sadece oyuncu olarak değil, kişi olarak da çok büyüdüm ve geliştim. Burnley ile ilk kez Premier Lig'de oynadım ve hayalimi gerçekleştirdim. İstanbul'da taraftarlarla hiçbir şeyle kıyaslanamayacak bir tutku yaşadım. Sonra Manchester United'da oynama şansım geldi ve bir çocukluk hayalim daha gerçekleşti." açıklamasını yaptı.