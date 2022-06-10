İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Haziran 2022 Cuma / 11 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,0844
  • EURO
    18,0009
  • ALTIN
    1023.24
  • BIST100
    2543.1
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Wout Weghorst'tan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye kötü haber
Spor

Wout Weghorst'tan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye kötü haber

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Burnley, adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Wout Weghorst'un takımdan ayrılmayacağını açıkladı.

10 Haziran 2022 Cuma 18:14 - Güncelleme:
ABONE OL

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Wout Weghorst'tan kötü haber geldi.

Hollandalı futbolcunun kulübü Burnley, gelecek sezon takımda kalacak ve ayrılan futbolculara dair bir açıklama yaptı. İngiliz ekibinden yapılan duyuruda sözleşmesi devam eden Weghorst'un da adı takımda kalacak isimler arasında yer aldı.

29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta transferi için yaptığı açıklamada, "Championship'te oynamayacağım konusunda Burnley ile daha önceden anlaşmıştık. Ancak kulüp kısa sürede Premier Lig'e dönmek istediği için beni takımda tutmak istiyor. Medyada çıkan her habere inanmamalısınız ama Türkiye, İngiltere ve Almanya'dan ilgi olduğu doğru. Öncelikle milli takıma odaklanacağım, daha sonra Burnley ile karar vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

3 YIL KONTRATI VAR

Weghorst'un, Burnley ile sözleşmesi ise 2025 yılında sona eriyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.