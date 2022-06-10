Wout Weghorst'tan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye kötü haber

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Wout Weghorst'tan kötü haber geldi.

Hollandalı futbolcunun kulübü Burnley, gelecek sezon takımda kalacak ve ayrılan futbolculara dair bir açıklama yaptı. İngiliz ekibinden yapılan duyuruda sözleşmesi devam eden Weghorst'un da adı takımda kalacak isimler arasında yer aldı.

29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta transferi için yaptığı açıklamada, "Championship'te oynamayacağım konusunda Burnley ile daha önceden anlaşmıştık. Ancak kulüp kısa sürede Premier Lig'e dönmek istediği için beni takımda tutmak istiyor. Medyada çıkan her habere inanmamalısınız ama Türkiye, İngiltere ve Almanya'dan ilgi olduğu doğru. Öncelikle milli takıma odaklanacağım, daha sonra Burnley ile karar vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

3 YIL KONTRATI VAR

Weghorst'un, Burnley ile sözleşmesi ise 2025 yılında sona eriyor.