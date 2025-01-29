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Spor

Wout Weghorst'tan Galatasaray maçı öncesi açıklama

Bir dönem Beşiktaş forması giymiş olan deneyimli golcü Wout Weghorst, Ajax'ın Galatasaray ile Avrupa Ligi 8. haftasında oynayacağı maç hakkında konuştu.

Haber Merkezi29 Ocak 2025 Çarşamba 13:15 - Güncelleme:
Wout Weghorst'tan Galatasaray maçı öncesi açıklama
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Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş forması da giyen Ajax'ın tecrübeli golcüsü Wout Weghorst, Galatasaray ile oynayacakları kritik UEFA Avrupa Ligi son hafta maçı öncesi konuştu.

Wout Weghorst, önümüzdeki iki maçta Galatasaray ve Feyenoord ile Johan Cruijff ArenA'da karşı karşıya gelecek.

Forvet oyuncusu Johan Cruijff ArenA'daki iki maçı dört gözle beklediğini belirtti.

"İki güzel maç var. İlk olarak Galatasaray'a karşı ve Avrupa maçlarının şu ana kadar özel olduğunu söylemeliyim. Ekstra bir atmosfer olduğunu fark ediyorsunuz ki bu çok güzel. Ondan sonra da Feyenoord'a karşı. Bu benim ikinci derbi maçım ve evimdeki ilk derbi maçım olacak. Dört gözle bekliyorum."

Weghorst, geçmişte Beşiktaş'ta oynarken Galatasaray'a karşı bir kez rakip oldu.

"Harikaydı. Özellikle o büyük maçlar; bunu daha önce hiç yaşamamıştım. Tribündeki sesler çok tuhaftı. Bir şekilde onlara karşı deplasmanda oynamak isterdim ama Avrupa gecelerimizin de özel olduğunu düşünüyorum. Harika bir atmosfer olacak."

Weghorst, Galatasaray hakkında ise 'iyi gidiyorlar' yorumunu yaptı.

"Galatasaray iyi gidiyor. Ligdeki güçleri biliniyor ve Avrupa'da da iyi gidiyorlar. Perşembe ve Pazar günü iyi sonuçlar alacağız."

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