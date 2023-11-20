Wout Weghorst'tan harika gol! ManU taraftarı onu geri istedi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu'nda yer alan Hollanda sahasında İrlanda ile karşı karşıya geldi. Portakallar, 11. dakikada Wout Weghorst'un attığı golle rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan yıldız oyuncunun yerden uzak köşeye doğru yaptığı sert vuruşta top filelere gitti.

MANCHESTER UNITED TARAFTARLARI GERİ İSTİYOR

Maçın ardından sosyal medyada Weghorst çılgınlığı yaşandı. İngiliz futbolseverler, tecrübel golcünün geri getirilmesini isterken, "Onu United'a geri getirin", "Büyük Wout'tan muhteşem gol" gibi yorumlarda bulundular.

BEŞİKTAŞ İDDİALARI DA VAR

Öte yandan Wout Weghorst için geçen sezon devre arasında ayrıldığı Beşiktaş'a döneceği yönünde de iddialar var. Hoffenheim'da aradığını bulamayan yıldız oyuncunun da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı iddia edildi.

Alman ekibinde 11 maça çıkan Weghorst, üç kez gol atarken bir kez de asist yapma başarısı gösterdi. 31 yaşındaki golcü, geçen sezonun ilk yarısında forma giydiği Beşiktaş'ta 18 maça çıkarken dokuz gol ve dört asistlik performans sergilemişti.