Beşiktaş'ın 2 yıl önce İngiltere temsilcisi Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst, Beşiktaş formasıyla önemli bir çıkış yapmış ve Hollanda'yla Dünya Kupası'na katılım sağlamıştı.

BEŞİKTAŞ'TAN MANU'YA

Katar'da düzenlenen turnuvada başarılı bir görüntü ortaya koyan 1,97'lik futbolcuya, İngiltere Premier Lig devi Manchester United talip olmuş ve oyuncu, Beşiktaş'la yollarını ayırıp United'a gitmişti. Yıldız isimden ayrılmak istemese de başarılı oyuncunun, "Çocukluk hayalim" diyerek ısrarcı olması ve yaklaşık 3 milyon Euro'luk bir gelir elde etmesini göz önünde bulunduran yönetim, gidişine onay vermişti.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Siyah-beyazlı ekipte yarım sezon geçiren Wout Weghorst, Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 8 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.

HOFFENHEIM PERFORMANSI

Weghorst, yaz transfer döneminde Hoffenheim'a kiralandı. Hollandalı futbolcu, Bundesliga'da bu sezon 21 maça çıkıp 5 kez ağları havalandırdı.

BEŞİKTAŞ'LA TEMASA GEÇTİ

Manchester United'a transferi sonrasında Kırmızı-Şeytanlar'da tutunamayan Weghorst, sezon başında Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim'a kiralandı. Buradaki kariyerinden memnun olmayan tecrübeli oyuncunun, yeni sezonda Beşiktaş'a dönmek için menajeri aracılığıyla kulüple temas kurduğu ifade edildi.

HENÜZ CEVAP VERİLMEDİ

İdarecilerin ise gelen bu talebi beklemeye aldığı ve henüz olumlu ya da olumsuz olarak bir dönüş yapmadığı kaydedildi.