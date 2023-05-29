Wout Weghorst'un Manchester United pişmanlığı

Wout Weghorst, sezon başında Championship'te mücadele eden Burnley'den Beşiktaş'a kiralandı.

Kısa sürede taraftarların beğenisini kazanan oyuncu, saha içindeki performansıyla ligin en iyilerinden olarak gösteriliyordu.

Beşiktaş'ta 16 Süper Lig maçında görev alan Hollandalı golcü, bu maçlarda 8 gol ve 4 asist üretti.

Kasımpaşa maçında gol bulan 30 yaşındaki forvet, tribünlere el sallayarak "good bye" demişti.

Weghorst'un, İngiliz ekibi Manchester United ile transferi konusunda anlaşma sağlaması üzerine siyah-beyazlılar, oyuncunun takımdan ayrılmasına izin vermek zorunda kaldı. Oyuncu da bu süreçte apar topar hareket ederek, bu fırsatı değerlendirmek istediğini açıkça gösterdi.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda, Hollanda Milli Takımı'yla gösterdiği başarılı performans sonrası birçok takımın radarına giren 30 yaşındaki futbolcu, United yolcusu oldu. Özellikle Arjantin maçında sonradan oyuna girip, 2 gol kaydetmesiyle maçı uzatmaya götürmesi turnuva olaylarından birisiydi.

Erik ten Hag'ın özellikle istediği golcü, MANU kariyerinde beklenenin çok altında kaldı. Taraftarlar oyuncu hakkında ikiye bölündü.

Bir kısım taraftar, topsuz oyundaki becerileri nedeniyle gol atmasa da iyi oynadığına ikna oldu. Bir kısım ise forvet oyuncusunun gol atamama durumunun yetersizliğiyle alakalı olduğuna emindi.

Peri masalı niteliğinde imzası sonrasında 17 Premier Lig maçına çıkan oyuncu, gol üretemedi ve sadece 1 asist katkısı sağladı.

Oyuncunun kırmızı forma altında tek golleri, 1 kez Avrupa Ligi'nde 1 kez de Lig Kupası'nda geldi.

Bütün bunlara rağmen Weghorst profesyonel kariyerindeki ilk kupasını İngiltere Lig Kupası'nı kazanarak elde etmiş oldu.

Hollandalı oyuncunun performansı United taraftarları tarafından acımasızca eleştirildi.

Abartıya kaçan "Gördüğüm en kötü futbolcu." gibi yorumların yanı sıra; takımına katkısını beğenmeyenlerden "Hiçbir şey için teşekkürler." yorumları yapıldı.

Topla oyununun yavaş olması, ligdeki net bitiricilere nazaran fırsat değerlendirmede zayıf kalması Weghorst'un puanını düşürdü.

United tarafından da kiralanan oyuncu, yeniden Burnley'e dönecek. Bu doğrultuda yeniden Premier Lig'e dönen takımında forma bulursa en azından İngiltere'nin bir numaralı organizasyonundaki zamanını uzatmış olacak.