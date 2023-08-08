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Spor

Wout Weghorst'un yeni adresi belli oldu

Son olarak Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen ve sezon sonu bonservisini elinde bulunduran Burnley'e geri dönen Wout Weghorst'un yeni adresi belli oldu.

8 Ağustos 2023 Salı 15:37 - Güncelleme:
Wout Weghorst'un yeni adresi belli oldu
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Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen ve devre arasında Manchester United'a kiralık olarak giden Wout Weghorts yeniden Almanya'ya dönmeye hazırlanıyor.

Kariyerinde daha önce Wolfsburg formasıyla Bundesliga'da oynayan Weghorts, Hoffenheim'a transfer olmak üzere.

KİRALIK GİDECEK

Burnley'in sezon planlaması içinde kendisine yer bulamayan Hollandalı santrfor Wout Weghorts kiralık olarak Hoffenheim'a transfer olmak üzere.

Bild'in haberine göre Hoffenheim'ın kısa süre içerisinde bu transferi açıklaması bekleniyor.

31 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak gittiği Manchester United formasıyla 31 resmi maça çıkan Wout Weghorts bu karşılaşmalarda 2 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

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