Hollanda UEFA Uluslar A Ligi maçında Macaristan'ı 4-0 mağlup ederek puanını 12'ye yükseltti.

Macaristan karşısında Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri Wout Weghorts (p), Cody Gakpo (p), Denzel Dumfries ve Teun Koopmeiners kaydetti.

Karşılaşmada Hollanda'nın ilk golünü atan Wout Weghorst'un golden sonraki sevinci tepkilere yol açarken tecrübeli futbolcu maçın ardından bunu bilinçli bir şekilde yapmadığını söyledi.

ADAM SZALAI HASTANEYE KALDIRILDI

Mücadelenin hemen başında Macaristan'da yardımcı antrenör Adam Szalai rahatsızlandı. İlk müdahale sahada yapılırken Szalai hastanaye kaldırıldı.

Bilincinin yerinde olduğu açıklanan Szalai'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Karşılaşma 13 dakika sonra kaldığı yerden devam etti.

WEGHORST'UN SEVİNCİ TEPKİLERE YOL AÇTI

Maçın 21. dakikasında Hollanda, Wout Weghorst'un penaltıdan kaydettiği golle öne geçti.

Weghorst'un golden sonraki sevinci tepkilere sebep olurken tecrübeli futbolcu maçın ardından bu konuyla ilgili konuştu. Gol sevinci bilinçli bir şekilde yapmadığını belirten Weghorst daha sakin bir şekilde sevinebileceğini söyledi.

Weghorst, "Geriye dönüp baktığımda daha sakin bir şekilde bunu yapabilirdim ama o anda çok fazla odaklanmıştım ve golden sonra rahatladım. Bilinçli değildi, anlık bir şeydi ama belki de bunu farklı bir şekilde yapmalıydım." dedi.