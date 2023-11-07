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Spor

WTA'da şampiyon Swiatek!

WTA Finalleri'nde Iga Swiatek, ABD'li Jessica Pegula ile karşı karşıya geldi. Polonyalı raket rakibini 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

AA7 Kasım 2023 Salı 10:10 - Güncelleme:
WTA'da şampiyon Swiatek!
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Kadınlar Tenis Birliği tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nde ABD'li Jessica Pegula'yı mağlup eden Polonyalı Iga Swiatek, şampiyonluğa ulaştı.

İlk kez 1972'de düzenlenen ve kadınlar dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren WTA Finalleri, Meksika'nın Cancun kentindeki final maçıyla sona erdi.

Tekler final müsabakasında, dünya 3 numarası ABD'li Pegula ile dünya 2 numarası Polonyalı Swiatek karşılaştı.

22 yaşındaki Swiatek, 29 yaşındaki rakibini 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup ederek zafere ulaştı.

Kariyerinde 4 grand slam zaferi bulunan Swiatek, bu şampiyonlukla tek kadınlarda yeniden dünya bir numarası oldu.

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