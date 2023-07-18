Wu Shaocong ve Francis Nzaba, Başakşehir'den ayrıldı

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Süper Lig ekibi Başakşehir, 23 yaşındaki Çinli savunmacı Wu Shaocong ve 21 yaşındaki Kongolu stoperi Francis Nzaba'nın Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlebirliği'ne 1 yıllığına kiralandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımız Wu Shaocong ve Francis Nzaba bir yıllığına kiralık olarak Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve futbolcularımız için hayırlı olmasını temenni eder, oyuncularımıza yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Francis Nzaba, turuncu-lacivertli formayla süre alamazken, Wu Shaocong ise Süper Lig'de 3 maçta toplam 101 dakika süre aldı.