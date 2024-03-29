Jürgen Klopp'un sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağını açıklamasının ardından Teknik Direktör arayışlarına başlayan İngiliz ekibinde listenin ilk sırasında Xabi Alonso yer alıyordu.

XABI ALONSO, BAYER LEVERKUSEN'DE KALIYOR

Öte yandan Times'ta yer alan habere göre Xabi Alonso 1 yıl daha Bayer Leverkusen'de kalma kararı aldı. İspanyol yıldızın kararını kısa süre içinde açıklayacağı vurgulandı.

2025 yılında Xabi Alonso'nun sözleşmesindeki serbest kalma maddesi de yürürlüğe girecek.

LIVERPOOL ROTASINI AMORIM'E KIRDI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Liverpool da rotasını Xabi Alonso'dan Ruben Amorim'e kırdı.

Fabrizio Romano, Sporting'i çalıştıran 39 yaşındaki Portekizli teknik adamın, Liverpool'un en büyük adaylarından biri olduğunu belirtti.

4 yılı aşkın süredir Sporting'i çalıştıran Amorim, Portekiz ekibiyle çıktığı 202 maçta 141 galibiyet, 30 beraberlik ve 31 yenilgi alarak maç başına 2.24 puan ortalaması yakaladı.