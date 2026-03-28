Xabi Alonso, Arda Güler'i istiyor!

Bu sezon İngiltere Premier Lig'de beklentilerin uzağında kalan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise çeyrek finale yükselen Liverpool'da teknik direktör Arne Slot'un geleceği belirsizliğini koruyor.

İngiliz basınında, Slot'un takımdan gönderileceği ve yerine Xabi Alonso'nun geçeceği yazıldı.

ALONSO LIVERPOOL'UN BAŞINA GEÇİYOR

El Nacional'in İngiliz basınından derlediği haberlere göre; Xabi Alonso, Liverpool ile anlaşmaya varmak üzere.

Alonso ile İngiliz devi arasında yapılacak anlaşma, bununla sınırlı kalmayacak. 44 yaşındaki teknik direktörün iki transferle birlikte gelmesi bekleniyor.

ARDA GÜLER LİSTEDE

Liverpool'un yıldız oyuncusu Muhammed Salah ile sezon sonunda yollarını ayıracak Liverpool, Real Madrid'den Xabi Alonso'nun eski öğrencisi Arda Güler'i listesine aldı.

PUBILL'İ DE İSTİYOR

Öte yandan Xabi Alonso, Atletico Madrid'in 22 yaşındaki stoperi Marc Pubill'i de beğeniyor ve kadrosunda görmek istiyor.