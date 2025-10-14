Real Madrid ve A Milli Takım'ın yıldızı Arda Güler, bu sezon ortaya koyduğu performansla kendine hayran bırakıyor. Milli futbolcu özellikle Real Madrid'de Xabi Alonso'nun dokunuşuyla birlikte takımın en kilit isimlerinden biri haline geldi.

İspanyol basınında yer alan habere göre Xabi Alonso, Arda Güler'in Mbappe ile yakaladığı uyumdan oldukça memnun. İspanyol teknik adamın Arda için "Paslarıyla forvetleri parlatan bir dahi." ifadelerini kullandığı belirtiliyor. Alonso'nun Arda Güler'i benzettiği isim ise tesislerde gündem oldu.

Alonso'nun Arda Güler'i Mesut Özil'e benzettiği aktarıldı. Başarılı çalıştırıcının yakın çevresine, milli yıldız için "Tıpkı Mesut Özil gibi bir dahi" dediği iddia edildi. Bu ifadenin tesislerde hızla yayıldığı ve Arda Güler'in kulağına kadar geldiği aktarıldı.

Arda Güler'in kendisini oldukça şaşırtan bu benzetmeyi alçakgönüllülükle karşıladığı ifade edildi. 20 yaşındaki futbolcunun takımdaki rolünü geliştirmeye ve sağlamlaştırmaya odaklandığı vurgulandı.