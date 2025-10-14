İSTANBUL 21°C / 12°C
  • Xabi Alonso, Arda Güler'i Mesut Özil'e benzetti! ''Tıpkı onun gibi bir dahi''
Spor

Xabi Alonso, Arda Güler'i Mesut Özil'e benzetti! ''Tıpkı onun gibi bir dahi''

Real Madrid'de Xabi Alonso sonrası milli futbolcu Arda Güler beğeni toplamaya devam ediyor. İspanyol çalıştırıcı Xabi Alonso, genç yıldızı Mesut Özil'e benzetti ve 'Tıpkı onun gibi bir dahi' dediği iddia edildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ14 Ekim 2025 Salı 12:27 - Güncelleme:
Xabi Alonso, Arda Güler'i Mesut Özil'e benzetti! ''Tıpkı onun gibi bir dahi''
ABONE OL

Real Madrid ve A Milli Takım'ın yıldızı Arda Güler, bu sezon ortaya koyduğu performansla kendine hayran bırakıyor. Milli futbolcu özellikle Real Madrid'de Xabi Alonso'nun dokunuşuyla birlikte takımın en kilit isimlerinden biri haline geldi.

İspanyol basınında yer alan habere göre Xabi Alonso, Arda Güler'in Mbappe ile yakaladığı uyumdan oldukça memnun. İspanyol teknik adamın Arda için "Paslarıyla forvetleri parlatan bir dahi." ifadelerini kullandığı belirtiliyor. Alonso'nun Arda Güler'i benzettiği isim ise tesislerde gündem oldu.

Alonso'nun Arda Güler'i Mesut Özil'e benzettiği aktarıldı. Başarılı çalıştırıcının yakın çevresine, milli yıldız için "Tıpkı Mesut Özil gibi bir dahi" dediği iddia edildi. Bu ifadenin tesislerde hızla yayıldığı ve Arda Güler'in kulağına kadar geldiği aktarıldı.

Arda Güler'in kendisini oldukça şaşırtan bu benzetmeyi alçakgönüllülükle karşıladığı ifade edildi. 20 yaşındaki futbolcunun takımdaki rolünü geliştirmeye ve sağlamlaştırmaya odaklandığı vurgulandı.

