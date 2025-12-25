İSTANBUL 13°C / 7°C
Spor

Xabi Alonso çözüm arıyor! Arda Güler - Jude Bellingham denklemi

Real Madrid'de son dönemde en çok tartışılan konuların başında Jude Bellingham'ın performansı geliyor. İspanyol basını, İngiliz yıldızın sakatlıktan dönüp formayı giymesiyle Arda Güler'in performansının düştüğüne değindi. Bellingham'ın az süre aldığı maçlarda ise eflatun beyazlıların maç kaybetmediği vurgulandı.

25 Aralık 2025 Perşembe 18:42
Xabi Alonso çözüm arıyor! Arda Güler - Jude Bellingham denklemi
Jude Bellingham'ın Real Madrid'de yeniden ilk 11'e dönmesi, İspanya'da futbol gündeminin en çok tartışılan konularından biri olmaya devam ediyor.

Sport'ta yayımlanan değerlendirmede, Bellingham'ın Madrid kariyerinin bugüne kadar oldukça karmaşık bir tablo çizdiği vurgulandı. Haberde, İngiliz futbolcunun takıma çok yönlü bir orta saha oyuncusu olarak katıldığı, ilk aylarda Ballon d'Or adayları arasında gösterilecek kadar etkili olup adeta doğal bir golcüye dönüştüğü, ancak sonrasında performansının belirgin biçimde gerilediği ifade edildi. Bu süreçte Bellingham'ın sahadaki rolünü kaybettiği ve yalnızca zaman zaman öne çıkan anlar yaşayabildiği belirtildi.

"YÜZDE 50'YE DÜŞEN GALİBİYET ORANI"

Haberde, Real Madrid'in performansındaki düşüşün Bellingham'ın takıma dönüşüyle paralel ilerlediğine dikkat çekildi. Buna göre, İngiliz yıldızın hiç forma giymediği 5 maçta Real Madrid sahadan 5 galibiyetle ayrıldı. Bellingham'ın sadece kısa süreler oyuna sonradan dahil olduğu karşılaşmalarda da Madrid ekibi 6 maçın tamamını kazandı.

Asıl dikkat çeken istatistik ise Bellingham'ın ilk 11'de başladığı karşılaşmalarda ortaya çıktı. Bu maçlarda toplam 14 kez forma giyen orta saha oyuncusuyla Real Madrid 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ortaya çıkan tablo çarpıcı bulundu: Bellingham'ın olmadığı ya da yedekten oyuna girdiği maçlarda galibiyet oranı yüzde 100 iken, ilk 11'de başladığı maçlarda bu oran yüzde 50'ye geriliyor.

ARDA'NIN POZİSYON DEĞİŞİKLİĞİ VE AĞIR SONUÇ

Bellingham'ın dönüşünün Arda Güler'in sahadaki rolünü de olumsuz etkilediği belirtilirken, bu değişimin bazı maçlarda ağır sonuçlar doğurduğu ifade edildi. Omuz ameliyatı sonrası Espanyol ve Levante karşılaşmalarında sadece kısa süreler alan Bellingham, Atlético Madrid maçında ilk 11'e döndü. Xabi Alonso'nun bu tercihiyle Arda Güler, etkili olduğu bölgeden uzaklaştırıldı ve bu durum takım adına felaketle sonuçlandı. Simeone'nin öğrencileri Real Madrid'i 5-2'lik skorla mağlup etti.

BELLINGHAM'IN GERİ DÖNÜŞÜ VE ARDA GÜLER'DEKİ DÜŞÜŞ

Haberde son olarak, Bellingham'ın sahalara dönüşüyle Arda Güler'in performansındaki gerilemenin aynı döneme denk geldiği vurgulandı. Değerlendirmede, Bellingham'ın orta sahada beklenen baskınlığı kuramadığı, oyun görüşünün çoğunlukla ceza sahasına odaklandığı ve bu durumun Mbappé ile zaman zaman çakışmaya yol açtığı belirtildi. Ayrıca İngiliz oyuncunun topu fazla ayağında tuttuğu, çok sayıda dokunuş yaptığı ve bunun doğru tercihler yapmasını zorlaştırdığı ifade edildi. Bu nedenle Real Madrid'in ihtiyaç duyduğu oyun organizasyonunun sağlanamadığı savunuldu.

Tüm bu tabloya bakıldığında, iki yıl önce kimsenin öngöremeyeceği bir problemin Real Madrid'de giderek daha acil bir çözüm beklediği yorumuna yer verildi.

