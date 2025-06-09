Martín Zubimendi'nin Arsenal'e transferi an meselesi gibi görünüyordu ancak sürece Xabi Alonso'nun doğrudan müdahalesi yeni bir boyut kazandırdı. Real Sociedad ile güçlü bir bağı bulunan Alonso, eski öğrencisini arayarak kararını yeniden gözden geçirmesini istedi.

Real Madrid'in başına geçen Alonso'nun, Zubimendi'yi gelecek sezonki planlarının merkezine koymak istediği ve oyuncuya bu projede özel bir rol sunduğu belirtildi. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun disiplinli oyunu, pas kalitesi ve olgunluğu, Alonso'nun taktik yapısına birebir uyum sağlıyor.

Öte yandan bu gelişme üzerine Zubimendi'nin, Arsenal ile süren tüm görüşmeleri askıya aldığı bildirildi. 60 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi yalnızca oyuncunun onayıyla devreye girebiliyor.