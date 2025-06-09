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Spor

Xabi Alonso devreye girdi! Martín Zubimendi'nin Arsenal transferi zora girdi

İngiliz ekibi Arsenal'in kadrosuna katmak istediği Real Sociedad forması giyen Martín Zubimendi için beklenmedik gelişmeler yaşandı. Xabi Alonso, listesinde yer alan oyuncuyla görüştüğü ve transferi yeniden gözden geçirmesini istediği aktarıldı.

HABER MERKEZİ9 Haziran 2025 Pazartesi 14:31 - Güncelleme:
Xabi Alonso devreye girdi! Martín Zubimendi'nin Arsenal transferi zora girdi
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Martín Zubimendi'nin Arsenal'e transferi an meselesi gibi görünüyordu ancak sürece Xabi Alonso'nun doğrudan müdahalesi yeni bir boyut kazandırdı. Real Sociedad ile güçlü bir bağı bulunan Alonso, eski öğrencisini arayarak kararını yeniden gözden geçirmesini istedi.

Real Madrid'in başına geçen Alonso'nun, Zubimendi'yi gelecek sezonki planlarının merkezine koymak istediği ve oyuncuya bu projede özel bir rol sunduğu belirtildi. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun disiplinli oyunu, pas kalitesi ve olgunluğu, Alonso'nun taktik yapısına birebir uyum sağlıyor.

Öte yandan bu gelişme üzerine Zubimendi'nin, Arsenal ile süren tüm görüşmeleri askıya aldığı bildirildi. 60 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi yalnızca oyuncunun onayıyla devreye girebiliyor.

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