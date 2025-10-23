İSTANBUL 22°C / 18°C
Spor

Xabi Alonso: Endrick'in zamanı gelecek

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso bu sezon süre vermediği 19 yaşındaki genç yıldız Endrick için konuştu.

23 Ekim 2025 Perşembe 17:42
Xabi Alonso: Endrick'in zamanı gelecek
ABONE OL

Real Madrid'de Xabi Alonso'nun göreve başlamasıyla birlikte Endrick, formayı unuttu. 19 yaşındaki futbolcu, Xabi Alonso'nun göreve başlamasıyla birlikte bu sezon hiç süre almadı.

ENDRICK İÇİN MESAJ

Xabi Alonso, ayrılık haberleri de çıkan Brezilyalı futbolcu ile ilgili konuştu. İspanyol teknik adam, "Elbette herkes oynamak ister. Genç bir oyuncu ise bunu daha da çok ister." dedi.

Sözlerine devam eden Alonso, "Endrick sabırlı olmalı, hazır olmalı ve Real Madrid'de olduğunu bilmeli. Onun da zamanı gelecek." diye konuştu.

AYRILIK HABERLERİ

Endrick'in devre arası transfer döneminde kiralık olarak takımdan ayrılabileceği haberleri gündeme gelmişti.

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Endrick'in Real Madrid ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

