LaLiga'da şampiyonluğu Barcelona'ya kaptıran Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancellotti ile sezon sonunda yolların ayrılacağının belli olmasının ardından, Arda Güler'in takımdaki geleceği hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Arda'nın, Ancelotti'nin kalması halinde gelecek sezon Real Madrid'den kiralık olarak ayrılmayı planladığı ancak İtalyan hocanın Brezilya Milli Takımı'yla anlaşmasının ardından Türk futbolcu için işlerin değiştiği ileri sürüldü.

OK Diario'da yer alan habere göre; Xabi Alonso'nun Real Madrid'de teknik direktörlük görevine getirilmesinin hemen hemen kesin olması Arda Güler'in kararını değiştirdi.

Haberde, İspanyol teknik adamın Arda'nın takımda kalmasını açıkça istediği ve orta vadede genç futbolcunun dünya yıldızı olacağına inandığı kaydedildi.

Bu gelişme, Arda Güler'in Real Madrid'den gelecek planlamasını 180 derece değiştirirken, milli futbolcunun Madrid'de kalarak başarılı olmak istediğini net bir şekilde dile getirdiği ifade edildi.

Haber detayında, Xabi Alonso'nun daha önce Arda'yı Leverkusen'e kiralık olarak istediği ancak o dönem bu hedefine ulaşamadığı hatırlatılarak, "Arda önümüzdeki sezon Xabi ile karşılaşacak ve bu onun dünya futbolunun en büyük yeteneklerinden biri olarak büyüme sezonu olacak." yorumu yapıldı.