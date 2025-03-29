Xabi Alonso için resmi açıklama! Real Madrid'e mi gidiyor?

Bayer Leverkusen'in VfL Bochum'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sportif direktör Simon Rolfes, açıklamalarda bulundu.

Rolfes, Alonso'nun sözleşmesine ve kulübe bağlılığına dikkat çekti. 2026'ya kadar Leverkusen ile kontratı bulunan genç teknik adam, basın toplantısında soruları ustaca geçiştirerek, "Bu sezona odaklandım. Spekülasyon yapmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Xabi Alonso'nun adı Real Madrid ile anılmaya devam ediyor. Carlo Ancelotti'nin 2026'da sona erecek sözleşmesi ve önümüzdeki hafta Madrid'de vergi kaçırma iddialarıyla mahkemeye çıkacak olması, İspanyol basınında Alonso'nun geleceğiyle ilgili soru işaretlerini artırıyor. Ancak Leverkusen yönetimi, Alonso'nun kulüpte kalacağı konusunda net bir duruş sergiliyor.