2 Aralık 2025 Salı / 12 CemaziyelAhir 1447
Spor

Xabi Alonso, iddiaları reddetti

Son haftalardaki puan kayıpları sonrası eleştirilerin odağına yerleşen Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso, Arda Güler ile Jude Bellingham'ın uyumsuz olduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti.

2 Aralık 2025 Salı 22:39
Xabi Alonso, iddiaları reddetti
Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso'nun koltuğu sallantıda. Ligde üst üste üç beraberlik alan başkent ekibi, zirveyi Barcelona'ya bıraktı.

Barcelona'yı evinde 2-1 yenen Real Madrid, Atletico Madrid'e deplasmanda 5-2 kaybetmişti. Alt sıralardaki takımlara karşı kazanmakta zorluk çeken eflatun beyazlılarda Xabi Alonso'nun yanı sıra milli futbolcu Arda Güler de eleştiriliyor. İspanyol gazeteciler ve taraftarlar, 20 yaşındaki yıldızın orta saha performansını yeterli bulmadı.

Xabi Alonso 3 Aralık çarşamba günü oynanacak Athletic Bilbao maçı öncesi basın toplantısında Arda Güler eleştirilerine cevap verdi.

İspanyol teknik adam, Jude Bellingham ile Arda Güler'in uyumsuz olduğu iddialarını reddetti.

44 yaşındaki çalıştırıcı, performanslarından memnun olduğunu ve iki oyuncuyu da birlikte oynatmaya devam edeceğini söyledi.

Alonso, "Barcelona maçından ve Valencia maçından sonra şüpheleri olanlar muhtemelen bu soruyu sormazdı. Takım olarak o iki maçtan, o iyi gidişattan sonra oyunumuzda biraz kalite kaybettik, biraz enerji kaybettik ve hepimiz etkilendik, tüm oyuncular etkilendi. Ama birlikte oynayabilirler, birlikte iyi oynadılar ve tekrar birlikte oynayacaklar." ifadelerini kullandı.

