Fenerbahçe'de bu sezon sergiledikleri performansla Avrupa'nın transfer hedefi haline gelen Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Bu sezon Xabi Alonso yönetiminde rüya gibi bir sezon geçiren Bayer Leverkusen'in Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'in peşinde olduğu öne sürüldü.

Sabah'ın haberine göre Xabi Alonso, iki futbolcuyu takip ediyor.

Leverkusen'in İsmail Yüksek'i geçtiğimiz sezon da izlediği haber detayında yer alırken, Xabi'nin Ferdi Kadıoğlu'nu çok yönlülüğü sebebiyle sistemine uygun gördüğü aktarıldı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek için toplam 40 milyon euro değer biçtiği belirtildi.

Sarı-Lacivertlilerin Ferdi Kadıoğlu için 25, İsmail Yüksek için 15 milyon euro istediği vurgulandı.

Bu sezon 47 maça çıkıp 3964 dakika süre alan Ferdi Kadıoğlu 3 gol, 5 asistlik istatistik yakaladı.

İsmail Yüksek de 47 maça çıkıp 3555 dakika sahada kaldı ve 1 gol, 6 asistlik skor katkısı verdi.