İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mayıs 2024 Perşembe / 24 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3706
  • EURO
    34,7032
  • ALTIN
    2391.17
  • BIST100
    10166.2
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Xabi Alonso kafayı onlara taktı! İki yıldız için beklenti 40 milyon euro
Spor

Xabi Alonso kafayı onlara taktı! İki yıldız için beklenti 40 milyon euro

Bu sezon Bundesliga'da tarih yazarak Bayern Münih'in egemenliğini yıkan Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen'i Fenerbahçe'nin iki yıldızı Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'i gözüne kestirdi. Başarılı teknik adamın iki yıldızı da yakından takip ettiği öne sürüldü. İşte detaylar...

2 Mayıs 2024 Perşembe 12:45 - Güncelleme:
Xabi Alonso kafayı onlara taktı! İki yıldız için beklenti 40 milyon euro
ABONE OL

Fenerbahçe'de bu sezon sergiledikleri performansla Avrupa'nın transfer hedefi haline gelen Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Bu sezon Xabi Alonso yönetiminde rüya gibi bir sezon geçiren Bayer Leverkusen'in Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'in peşinde olduğu öne sürüldü.

Sabah'ın haberine göre Xabi Alonso, iki futbolcuyu takip ediyor.

Leverkusen'in İsmail Yüksek'i geçtiğimiz sezon da izlediği haber detayında yer alırken, Xabi'nin Ferdi Kadıoğlu'nu çok yönlülüğü sebebiyle sistemine uygun gördüğü aktarıldı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek için toplam 40 milyon euro değer biçtiği belirtildi.

Sarı-Lacivertlilerin Ferdi Kadıoğlu için 25, İsmail Yüksek için 15 milyon euro istediği vurgulandı.

Bu sezon 47 maça çıkıp 3964 dakika süre alan Ferdi Kadıoğlu 3 gol, 5 asistlik istatistik yakaladı.

İsmail Yüksek de 47 maça çıkıp 3555 dakika sahada kaldı ve 1 gol, 6 asistlik skor katkısı verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.