Arda Güler bu yaz Real Madrid'den ayrılmanın eşiğine gelirken Xabi Aloso'nun kararı genç oyuncunun Beyazlardaki kaderini değiştirdi.

Real Madrid'de Carlo Ancelotti döneminde süre bulmakta zorlanan ve kulübede geçen haftaların ardından motivasyonunu yitirmeye başlayan Arda Güler'in, neredeyse takımdan ayrılma noktasına geldiği ortaya çıktı.

50 MİLYONLUK TEKLİF

İspanyol basınında yer alan habere göre, FIFA Kulüpler Dünya Kupası öncesinde genç yıldız için Real Madrid'e tam 50 milyon euro değerinde cazip bir teklif geldi.

O dönem forma şansı bulamayan Arda'nın bu teklifi değerlendirebileceği konuşulurken, Real Madrid yönetimi kapıyı kapatarak transferi reddetti.

ARTIK OYNAYACAK

Ancak bu hikâyenin asıl kırılma noktası, Xabi Alonso'nun yaşananları öğrenmesi oldu. Arda'nın ayrılığa bu kadar yaklaştığını duyduğunda büyük şaşkınlık yaşayan İspanyol çalıştırıcı, kulüp yönetimine "Sadece Real Madrid'de kalmayacak, artık oynayacak da" mesajı verdiği öne sürüldü.

Nitekim Kulüpler Dünya Kupası'nda Arda'ya verdiği geniş sürelerle niyetini belli eden Xabi Alonso, yeni sezonda milli futbolcuyu takımda daha fazla kullanmaya hazırlanıyor.

Real Madrid'deki Xabi Alonso - Arda Güler ortaklığı, şimdiden merak edilmeye başlandı.