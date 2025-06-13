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Spor

Xabi Alonso kararını verdi! Arda Güler'in geleceği belli oldu

Real Madrid'de Xabi Alonso'nun takımın başına geçmesi sonrası Arda Güler'in akıbetinin ne olacağı merakla bekleniyor. Alonso'nun milli futbolcuyla özel bir görüşme yapacağı ve yeni rolüyle ilgili bilgi vereceği aktarıldı.

Haber Merkezi13 Haziran 2025 Cuma 18:25 - Güncelleme:
Xabi Alonso kararını verdi! Arda Güler'in geleceği belli oldu
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Real Madrid'de Xabi Alonso'nun takımın başına geçmesi sonrası Arda Güler'in akıbetinin ne olacağı merakla bekleniyor. Alonso'nun milli futbolcuyla özel bir görüşme yapacağı ve yeni rolüyle ilgili bilgi vereceği aktarıldı. İspanyol basını Arda Güler'in takım içindeki yeni konumuyla ilgili ise çarpıcı bir tespitte bulundu. Oyun kurucu rolünde problem yaşayan Real Madrid'de Arda Güler'in artık bu rolü üstleneceği ve eflatun-beyazlılardan beklenen oyun sistemine Alonso ile geçileceği ifade edildi.

Ancelotti döneminde fazla süre şansı bulamayan Arda Güler için Xabi Alonso'nun gelişi büyük umut oldu.

Real Madrid'deki kariyeri neredeyse tehlikeye giren milli futbolcunun, Xabi Alonso yönetiminde parlaması bekleniyor.İspanyol basınında yer alan habere göre, Xabi Alonso, Arda Güler ile özel bir görüşme yapacak. Bu görüşmede Alonso'nun milli futbolcuya yeni rolünü açıklayacağı belirtildi.

YENİ GÖREV ÜSTLENECEK

Toni Kroos sonrası oyun kurucu rolünü üstlenecek birini arayan Real Madrid'de Arda Güler'in bu görevi üstleneceği belirtildi.

Alonso'nun da milli futbolcuyla yapacağı görüşmede onu artık merkezde oynatma isteğinden bahsedeceği ifade edildi. Böylece Real Madrid'de beklenen olacak ve Ancelotti döneminde eksikliği hissedilen oyun kurucu rolü Arda Güler ile doldurulacak. Genç yıldızın başı çekeceği yeni sistemde kendisinden beklenen patlamayı yapacağı düşünülüyor.

  • RealMadrid
  • XabiAlonso
  • ArdaGüler

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