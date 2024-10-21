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Spor

Xabi Alonso kararını verdi

Bayer Leverkusen ile şampiyonluk yaşayan teknik direktör Xabi Alonso için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

21 Ekim 2024 Pazartesi 20:47 - Güncelleme:
Xabi Alonso kararını verdi
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Bayer Leverkusen'i geçen sezon şampiyonluğa ulaştıran Xabi Alonso, kararını verdi.

Bu sezona istediği gibi başlayamayan Alman ekibinde, İspanyol teknik adam geleceği için kararını verdi.

Sky'da yer alan habere göre; Xabi Alonso'nun gelecek yaz Bayer Leverkusen'den ayrılmaya hazırlandığı belirtildi.

Bununla birlikte, Real Madrid ve Manchester City'nin, İspanyol teknik adama somut ilgisi olduğu yazıldı.

Özellikle City'nin Pep Guardiola'nın ayrılma ihtimaline karşı Xabi Alonso ile yakından ilgilendiği ifade edildi.

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