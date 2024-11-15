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Spor

Xabi Alonso kararını verdi! Sezon sonunda takımdan ayrılıyor

Geçen sezon Alman ekibi Bayer Leverkusen ile kazandığı tarihi şampiyonluk sonrası dikkatleri üzerine çeken Xabi Alonso sezon sonunda takımdan ayrılacak. Başarılı teknik adamın İspanyol devi Real Madrid'in başına geçmesi bekleniyor.

15 Kasım 2024 Cuma 15:24 - Güncelleme:
Xabi Alonso kararını verdi! Sezon sonunda takımdan ayrılıyor
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Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso için ayrılık iddiası gündeme geldi.

Eurosport İspanya'da yer alan habere göre, Alonso, 2026 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen sezon sonunda Bayer Leverkusen'den ayrılacak.

İspanyol teknik adamın bir sonraki adresinin ise Real Madrid olacağı öne sürüldü. Real Madrid'de geleceği tartışılan teknik direktör Carlo Ancelotti'nin yerine daha önce de Alonso'nun adı gündeme gelmişti.

2022 yılından bu yana Bayer Leverkusen'de çalışan 42 yaşındaki Alonso, geçen sezon takımını ligde şampiyonluğa taşımıştı.

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