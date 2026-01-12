İSTANBUL 3°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2026 Pazartesi / 24 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1702
  • EURO
    50,3217
  • ALTIN
    6254.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Xabi Alonso: Katıldığımız turnuvaların en önemsiz olanıydı
Spor

Xabi Alonso: Katıldığımız turnuvaların en önemsiz olanıydı

İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona, Real Madrid'i 3-2 yenerek kupaya uzandı.Maçın ardından Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ12 Ocak 2026 Pazartesi 01:21 - Güncelleme:
Xabi Alonso: Katıldığımız turnuvaların en önemsiz olanıydı
ABONE OL

İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona, Real Madrid'i 3-2 yendi ve kupaya uzandı.

Maçın ardından Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso konuştu.

İşte Xabi Alonso'nun açıklamaları:

"Kaybetmek her halükarda acı veriyor. Yakın ve çekişmeli bir maçtı. Kazanmak için fırsatlarımız vardı. Son anlarda beraberliği yakalamaya çok yaklaştığımız anların hissiyle baş başa kaldık. Barcelona'yı tebrik ederim. En kısa sürede bu sayfayı çevirmemiz gerekiyor. Bu, katıldığımız turnuvaların en önemsiz olanıydı."

"VİNİCİUS'U BEN ÇIKARMADIM, ÇIKMAYI O İSTEDİ."

"Son dakikalarda Kylian Mbappe'yi oynattık çünkü daha fazla tehlike yaratmak istedik. Maçtan önce bile plan buydu. İlk 11'de başlamaya ve uzun süre oynamaya hazır değildi."

ÖNERİLEN VİDEO

Küçük çocuğun büyük yüreği: Ambulans için trafiği durdurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.