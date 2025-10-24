İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2025 Cuma / 3 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9629
  • EURO
    48,8574
  • ALTIN
    5508.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Xabi Alonso Kenan Yıldız'ı istiyor! ''Yeter ki onu transfer edin''
Spor

Xabi Alonso Kenan Yıldız'ı istiyor! ''Yeter ki onu transfer edin''

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Kenan Yıldız'ı takımda görmek istiyor. İspanyol teknik adamın bu transfer için Mbappe dışında herkesin gitmesine razı olduğu belirtildi.

Haber Merkezi24 Ekim 2025 Cuma 15:40 - Güncelleme:
Xabi Alonso Kenan Yıldız'ı istiyor! ''Yeter ki onu transfer edin''
ABONE OL

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun, Juventus forması giyen milli yıldız Kenan Yıldız'ı kadrosunda görmek istediği iddia edildi.

İtalyan basınına konuşan menajer Giovanni Branchini, genç futbolcunun Alonso'nun transfer listesinde yer aldığını doğruladı.

Branchini, Tutto Mercato'ya yaptığı açıklamada çarpıcı ifadeler kullandı:

"Xabi, Mbappe dışında herkesin gitmesine razı, yeter ki Yıldız'ı alabilsin. Kenan Yıldız, Real Madrid'e Xabi Alonso tarafından isteniyor."

JUVENTUS'TA MÜTHİŞ PERFORMANS

Bu sezon Juventus formasıyla 14 resmi maçta görev yapan 19 yaşındaki futbolcu, 5 gol ve 6 asistlik katkısıyla dikkatleri üzerine çekti.

Yıldız, yalnızca Serie A'da değil, Avrupa arenasında da adından söz ettirdi.

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Juventus'un Real Madrid ile oynadığı karşılaşmada Kenan Yıldız, takım kaptanı olarak sahaya çıkmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.