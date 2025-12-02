İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Aralık 2025 Salı / 12 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4399
  • EURO
    49,3083
  • ALTIN
    5718.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Xabi Alonso: Onlar insan, makine değil

Barcelona'da zihinsel sorunlar nedeniyle futbola ara veren Ronald Araujo'ya, Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'dan destek mesajı geldi.

HABER MERKEZİ2 Aralık 2025 Salı 21:52 - Güncelleme:
Xabi Alonso: Onlar insan, makine değil
ABONE OL

Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso, psikolojik sorunlar nedeniyle futbola kısa bir ara verme kararı alan Barcelona savunmacısı Ronald Araujo'ya destek verdi.

Barcelona cephesinden daha önce yapılan açıklamada, Uruguaylı stoperin stres ve mental yorgunluk nedeniyle kulüpten süre istediği belirtilmişti. Araujo'nun psikolojik durumunun, Chelsea maçındaki kırmızı kartından da önce kötüleştiği ifade edilmişti.

"ONLAR İNSAN, MAKİNE DEĞİL"

Xabi Alonso, konu hakkında şöyle konuştu:

"Öncelikle oyuncuların duygularına ve ihtiyaçlarına saygı duymalıyız. Onlar insan, makine değil. Üzerlerinde çok büyük beklenti ve sorumluluk var. Eğer böyle bir karar alıyorsa ve bu ona iyi gelecekse, bana göre bu son derece mantıklı."

ÖNERİLEN VİDEO

Kafa kafaya çarpıştılar: Nevşehir'de kaza ''geliyorum'' dedi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.