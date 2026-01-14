Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso ile yollar ayrıldı. Alonso'nun yerine göreve getirilen Arbeloa, takım içindeki huzursuzluğu yatıştırmak için harekete geçti. Bu kapsamda İspanya Kral Kupası'nda bugün Albacete ile karşılaşacak olan başkent ekibinde Arda Güler için sürpriz bir karar alındı.

İLK 11'E DÖNÜYOR

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, son 3 maça da yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, bugünkü karşılaşmada ilk 11'de görev alacak.

Teknik direktör Arbeloa'nın, Arda Güler'e orta sahanın tam merkezinde görev vereceği ve milli yıldızın Tchouameni ile Bellingham'ın yanında oyunun kontrolünü elinde tutacağı öğrenildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla 28 resmi karşılaşmada görev aldı. Yıldız oyuncu bu maçlarda takımına 3 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.