  Xabi Alonso sonrası sürpriz karar! Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi
Spor

Xabi Alonso sonrası sürpriz karar! Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi

Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Arbeloa takımdaki huzursuzluğu gidermek için düğmeye bastı. Arbeloa, Real Madrid'in bugün İspanya Kral Kupası'nda Albacete ile oynanacağı maç için sürpriz bir karar verdi. İspanyol basınında yer alan habere göre, milli futbolcu Arda Güler bugünkü karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak. İşte detaylar...

14 Ocak 2026 Çarşamba 15:52
Xabi Alonso sonrası sürpriz karar! Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi
Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso ile yollar ayrıldı. Alonso'nun yerine göreve getirilen Arbeloa, takım içindeki huzursuzluğu yatıştırmak için harekete geçti. Bu kapsamda İspanya Kral Kupası'nda bugün Albacete ile karşılaşacak olan başkent ekibinde Arda Güler için sürpriz bir karar alındı.

İLK 11'E DÖNÜYOR

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, son 3 maça da yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, bugünkü karşılaşmada ilk 11'de görev alacak.

Teknik direktör Arbeloa'nın, Arda Güler'e orta sahanın tam merkezinde görev vereceği ve milli yıldızın Tchouameni ile Bellingham'ın yanında oyunun kontrolünü elinde tutacağı öğrenildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla 28 resmi karşılaşmada görev aldı. Yıldız oyuncu bu maçlarda takımına 3 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

